Rompió el silencio: Mujer acusada de intento de infanticidio reveló por qué intentó matar a sus hijos

La mujer acusada de intentar quitar la vida a sus hijos prestó su declaración ante la Fiscalía y reveló los motivos del hecho, según informó el fiscal Raúl Fuentes, a cargo de la investigación.

De acuerdo con la autoridad, la imputada aseguró que actuó bajo una fuerte presión emocional tras conocer una supuesta infidelidad de su pareja. En su testimonio, admitió haber suministrado sustancias tóxicas a los menores y causarles heridas en las muñecas.

“La ahora imputada señaló que habría mucha presión por parte del esposo (…) y producto de ello decidió dar sustancias tóxicas y causar las lesiones”, indicó el fiscal.

En cuanto al dinero sustraído, el caso presenta versiones contradictorias. Inicialmente, se denunció la desaparición de 70.000 bolivianos, además de documentos de propiedad; sin embargo, la mujer afirmó que el monto era de 31.000 bolivianos, los cuales según su versión dejó en un lote perteneciente a su hermana con la intención de que posteriormente lleguen a sus hijas.

Tras su declaración, el Ministerio Público formalizó la imputación por el delito de tentativa de infanticidio y solicitó su detención preventiva por seis meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.

Respecto a la situación de los menores, estos ya fueron dados de alta y actualmente se encuentran bajo el cuidado de un familiar, mientras la Defensoría realiza el seguimiento correspondiente. Un informe psicológico no identificó impedimentos para que puedan quedar bajo la tutela del padre.

La audiencia de medidas cautelares se realizará en las próximas horas, dentro del plazo legal de 24 horas desde la imputación, donde se definirá la situación jurídica de la acusada.

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