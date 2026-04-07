Experto destaca libre uso de tarjetas, pero sugiere mantener alternativas

Expertos consideran que la flexibilización en el uso de tarjetas de crédito y débito representa un avance importante, aunque insuficiente para hablar de una recuperación total en el sistema financiero.

Tras las recientes medidas que permiten una mayor utilización de tarjetas, especialmente para pagos en el exterior, se ha generado un alivio para usuarios y empresas que dependen de servicios internacionales. Sin embargo, especialistas advierten que el escenario aún presenta limitaciones.

“Se ha tenido que buscar alternativas, y las billeteras digitales han sido parte de ellas”, explicó el experto en Marketing Yeyo Vera, destacando que, ante las restricciones previas, muchos optaron por plataformas externas para poder operar en dólares.

La apertura en el uso de tarjetas ahora facilita el acceso a pagos internacionales, desde pautas publicitarias en redes sociales hasta herramientas digitales y software utilizados en el día a día. Este cambio beneficia principalmente a emprendedores y empresas que trabajan con servicios globales.

No obstante, el experto subraya que esta medida no resuelve completamente la situación. “Hablar de normalidad es bastante complejo, porque esto es escalable y todavía hay límites”, señaló.

Si bien la flexibilización permite retomar ciertas operaciones, estas siguen siendo más efectivas para montos pequeños. En el caso de empresas grandes, que requieren mayor flujo de capital, las dificultades persisten.

Ante este panorama, la recomendación es clara: diversificar. “No nos quedemos con una sola alternativa. Hay que explorar lo que ofrece el mercado”, indicó, mencionando opciones como billeteras digitales y criptomonedas como USDT.

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