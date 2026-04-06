Cómo beneficiará el reconocimiento del 100% del crédito fiscal en sus facturas

En un movimiento que busca aliviar la carga tributaria y fomentar la formalización económica, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia oficializó un cambio clave en el tratamiento de las facturas por compra de combustible: a partir de ahora, se reconocerá el 100% del crédito fiscal.

El fin de una restricción histórica

Hasta hace poco, los contribuyentes bolivianos enfrentaban una limitación en la que solo el 70% del monto total de sus facturas de gasolina o diésel era computable para el descargo de impuestos. Esta medida, que generaba un "costo oculto" para transportistas, empresas y emprendedores, ha sido finalmente derogada.

"¡Eso ya es cosa del pasado! Ahora, con el 100% de reconocimiento, tus facturas de combustible tienen todo su valor", destacó la institución a través de sus canales oficiales.

¿A quiénes beneficia esta medida?

La implementación de este beneficio tiene un alcance nacional y busca dinamizar diversos sectores:

Emprendedores y PyMEs: Permite una mayor liquidez al reducir el pago neto de impuestos mediante el descargo total.

Sector transporte: Uno de los más beneficiados, dado el alto volumen de consumo de carburantes necesario para su operatividad.

Trabajadores independientes: Facilita el cumplimiento de obligaciones tributarias con un reconocimiento justo de sus gastos reales.

Desde la cartera de Estado señalaron que este ajuste es parte de una estrategia para consolidar una gestión más justa y eficiente para todos los bolivianos. Al reconocer el valor total de las facturas, el Gobierno Nacional pretende incentivar la solicitud de facturas en las estaciones de servicio, combatiendo indirectamente la informalidad y asegurando que el beneficio retorne directamente a quien realiza el gasto.

Con este cambio, se espera un alivio inmediato en los costos operativos de miles de unidades productivas que dependen diariamente del combustible para mover la economía del país.

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