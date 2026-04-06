TEMAS DE HOY:
Seguridad Muerte camión atrapello

31ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Compensaciones por gasolina desestabilizada: cuánto se pagó y hasta cuándo puedes reclamar

YPFB reporta pagos por Bs 9,29 millones a nivel nacional. Los reclamos siguen habilitados hasta el 15 de abril vía WhatsApp.

Silvia Sanchez

06/04/2026 14:45

Compensaciones por gasolina desestabilizada: cuánto se pagó y hasta cuándo puedes reclamar. Foto YPFB.
Bolivia

Escuchar esta nota

Hasta este lunes, un total de 5.111 vehículos en todo el país recibieron compensaciones por la provisión de gasolina desestabilizada, según informó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

De acuerdo con datos del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), el monto total desembolsado asciende a Bs 9,29 millones, entre transferencias bancarias y pagos en ventanilla del Banco Unión.

Pagos en curso

La estatal petrolera indicó que el proceso de revisión continúa para atender los casos pendientes.

El objetivo, señalaron, es garantizar que cada solicitud sea evaluada bajo criterios técnicos y de transparencia, asegurando compensaciones justas.

Fechas clave para los reclamos

  • Hasta el 15 de abril: registro de reclamos vía WhatsApp
  • Hasta el 30 de abril: atención de casos especiales

Canales de atención

Los usuarios pueden consultar el estado de su trámite o iniciar reclamos a través de:

  • Línea de atención: 50850088
  • WhatsApp SREC: 72150600
  • Redes sociales oficiales de YPFB

En resumen

  • 5.111 vehículos compensados
  • Bs 9,29 millones pagados
  • Reclamos abiertos hasta el 15 de abril

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD