Compensaciones por gasolina desestabilizada: cuánto se pagó y hasta cuándo puedes reclamar

YPFB reporta pagos por Bs 9,29 millones a nivel nacional. Los reclamos siguen habilitados hasta el 15 de abril vía WhatsApp.
06/04/2026 14:45
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Hasta este lunes, un total de 5.111 vehículos en todo el país recibieron compensaciones por la provisión de gasolina desestabilizada, según informó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
De acuerdo con datos del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), el monto total desembolsado asciende a Bs 9,29 millones, entre transferencias bancarias y pagos en ventanilla del Banco Unión.
Pagos en curso
La estatal petrolera indicó que el proceso de revisión continúa para atender los casos pendientes.
El objetivo, señalaron, es garantizar que cada solicitud sea evaluada bajo criterios técnicos y de transparencia, asegurando compensaciones justas.
Fechas clave para los reclamos
Canales de atención
Los usuarios pueden consultar el estado de su trámite o iniciar reclamos a través de:
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