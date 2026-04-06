Compensaciones por gasolina desestabilizada: cuánto se pagó y hasta cuándo puedes reclamar

Hasta este lunes, un total de 5.111 vehículos en todo el país recibieron compensaciones por la provisión de gasolina desestabilizada, según informó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

De acuerdo con datos del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), el monto total desembolsado asciende a Bs 9,29 millones, entre transferencias bancarias y pagos en ventanilla del Banco Unión.

Pagos en curso

La estatal petrolera indicó que el proceso de revisión continúa para atender los casos pendientes.

El objetivo, señalaron, es garantizar que cada solicitud sea evaluada bajo criterios técnicos y de transparencia, asegurando compensaciones justas.

Fechas clave para los reclamos

Hasta el 15 de abril: registro de reclamos vía WhatsApp

registro de reclamos vía WhatsApp Hasta el 30 de abril: atención de casos especiales

Canales de atención

Los usuarios pueden consultar el estado de su trámite o iniciar reclamos a través de:

Línea de atención: 50850088

WhatsApp SREC: 72150600

Redes sociales oficiales de YPFB

En resumen

5.111 vehículos compensados

Bs 9,29 millones pagados

Reclamos abiertos hasta el 15 de abril

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