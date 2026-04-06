TEMAS DE HOY:
Triple crimen en El Torno Seguridad Muerte

31ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Huertos urbanos vuelven a Agropecruz para enseñar hidroponía a niños

En este espacio se prevé la visita de al menos 5.000 estudiantes que puedan conocer sobre los métodos de producción de alimentos en huertos urbanos sostenibles.  

Miguel Ángel Roca Villamontes

06/04/2026 15:32

Cultivos de lechuga en exposición. Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Por cuarto año consecutivo, los huertos urbanos sostenibles estarán presentes en un espacio dedicado a niños durante Agropecruz 2026, donde podrán conocer cultivos de berenjenas, tomates y otros alimentos producidos mediante la técnica de la hidroponía.

El gerente de Fexpocruz, Raúl Strauss, informó que para esta versión se prevé la visita de al menos 5.000 estudiantes de distintas unidades educativas de la capital cruceña, con el objetivo de acercarlos a las prácticas de producción urbana sostenible.

“Esta es una iniciativa exitosa que busca mostrar a los niños la posibilidad de cultivar alimentos en la ciudad mediante técnicas de hidroponía. Tratamos de acercar la actividad agropecuaria a la ciudad”, señaló.

Agropecruz 2026 abrirá oficialmente sus puertas este miércoles 8 de abril; sin embargo, las actividades ya comenzaron este lunes con el inicio del concurso de producción de leche y el pesaje de 741 cebuinos de distintas razas, que ingresarán a pista de juzgamiento a partir de este martes.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD