Huertos urbanos vuelven a Agropecruz para enseñar hidroponía a niños

Por cuarto año consecutivo, los huertos urbanos sostenibles estarán presentes en un espacio dedicado a niños durante Agropecruz 2026, donde podrán conocer cultivos de berenjenas, tomates y otros alimentos producidos mediante la técnica de la hidroponía.

El gerente de Fexpocruz, Raúl Strauss, informó que para esta versión se prevé la visita de al menos 5.000 estudiantes de distintas unidades educativas de la capital cruceña, con el objetivo de acercarlos a las prácticas de producción urbana sostenible.

“Esta es una iniciativa exitosa que busca mostrar a los niños la posibilidad de cultivar alimentos en la ciudad mediante técnicas de hidroponía. Tratamos de acercar la actividad agropecuaria a la ciudad”, señaló.

Agropecruz 2026 abrirá oficialmente sus puertas este miércoles 8 de abril; sin embargo, las actividades ya comenzaron este lunes con el inicio del concurso de producción de leche y el pesaje de 741 cebuinos de distintas razas, que ingresarán a pista de juzgamiento a partir de este martes.

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