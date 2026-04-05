En el marco de Agropecruz 2026, este domingo ingresó al campo ferial de Fexpocruz un importante número de bovinos de las razas Nelore y Nelore Mocho, que participarán en las jornadas de juzgamiento programadas a partir del martes 7 de abril.

El gerente de la Asociación Boliviana de Criadores de Cebú, Fernando Baldomar, informó que con este ingreso se completa la admisión de más de 741 animales que formarán parte de la muestra ferial.

“Hoy ingresaron las razas más numerosas que participarán en Agropecruz, que son Nelore y Nelore Mocho. Con esto concluimos la admisión de más de 741 animales”, señaló.

Las actividades arrancan este lunes con el pesaje de los ejemplares bovinos, mientras que el martes se desarrollarán las jornadas de juzgamiento. La inauguración oficial del evento está prevista para el miércoles 8 de abril.

La feria contará con la participación de 63 expositores que presentarán ejemplares de razas como Brahman, Nelore, Nelore Mocho, Gyr, Girolando y Sindi, reflejando el crecimiento del sector ganadero y los avances en mejoramiento genético en el país.

Durante el evento también se llevarán a cabo actividades técnicas y competencias, como el concurso de producción de leche de las razas Gyr y Girolando, con 13 ejemplares en competencia, además de los juzgamientos que definirán a los grandes campeones en las jornadas finales.

Según datos de Asocebu, el ganado cebuino boliviano es considerado el segundo más importante de Latinoamérica en términos de calidad genética, lo que posiciona a Agropecruz como un escenario clave para el sector.

El sábado, ya ingresaron ejemplares de las razas Gir Lechero, Girolando, Brahman y Sindi, que también participarán en las exposiciones programadas.

Mira la programación en Red Uno Play