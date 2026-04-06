Arranca el concurso lechero en Agropecruz: buscan a la mejor vaca del país

Este lunes arrancó el Concurso de Producción de Leche en el marco de Agropecruz 2026 y a las 6:00 se realizó la primera ordeña de las razas Gyr y Girolando. En esta edición participan 10 matrices, que competirán a lo largo de 10 ordeñas para definir a la Gran Campeona y a la Reservada Gran Campeona de cada raza.

Las jornadas se desarrollan en tres turnos diarios, 6:00, 14:00 y 22:00, y se extenderán hasta este jueves, cuando se llevará a cabo la décima y última sesión que marcará la clausura del certamen.

El concurso evalúa a los ejemplares tanto por la cantidad como por la calidad de leche producida, consolidándose como una vitrina para destacar la excelencia genética del ganado.

A través de esta actividad, Asocebu reafirma su compromiso con el desarrollo de la ganadería en Bolivia, poniendo en valor el trabajo de los productores que impulsan el crecimiento del sector lácteo.

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