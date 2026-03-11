Mascotas, ganado y actividades familiares: así será Agropecruz, Expo Leche y Expo Pet 2026

La feria Agropecruz 2026 se realizará del 8 al 12 de abril en el predio de Fexpocruz, evento que reunirá al sector agropecuario, productivo y familiar con la participación de 450 marcas expositoras, más de 800 animales en exhibición y una expectativa de 40.000 visitantes.

La muestra incluirá además dos ferias especializadas: Expo Leche y Expo Pet, ampliando la oferta de actividades para productores, empresarios y público en general.

La coordinadora de marketing y comunicación de Expocruz, María José Paz Mérida, informó que el evento ya se encuentra en la fase final de preparación.

“Estamos ya en cuentas regresivas a Agropecruz, Expo Leche y Expo Pet”, señaló.

Según explicó, la feria contará con más de 30.000 metros cuadrados de exhibición y reunirá ejemplares de diversas especies como bovinos, bufalinos, ovinos, caprinos y equinos, que participarán en seis jornadas de juzgamiento a cargo de jueces nacionales e internacionales.

Dentro del programa también se desarrollarán 12 días de remates ganaderos, la elección del animal más pesado y el reconocimiento a la vaca más lechera, actividades que forman parte del portafolio ganadero del evento.

Paz destacó que la feria tendrá un componente familiar importante, con actividades dirigidas a niños y adultos. “Agropecruz es una feria muy amplia, tiene una parte muy familiar, muy de campo, con actividades para niños, para los más grandes y también para los ganaderos”, explicó.

Entre las novedades de este año, Expo Leche incorporará por primera vez un bar lácteo, mientras que Expo Pet ofrecerá diversas actividades vinculadas al mundo de las mascotas, consideradas hoy un miembro más de la familia.

La organización prevé superar las cifras del año pasado con la participación de más animales y un mayor número de visitantes.

Finalmente, Paz invitó a la población a asistir al evento. “Estamos muy emocionados. Se viene una feria que, como dijo nuestro presidente Klaus Frerking, va a marcar un antes y un después de Agropecruz. Invitamos a toda la población a darse cita del 8 al 12 de abril en Fexpocruz”.

Mira la programación en Red Uno Play