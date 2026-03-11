TEMAS DE HOY:

Paz viajará a Brasil y se reunirá con Lula: agenda incluye economía, ambiente y seguridad

La visita oficial a Brasil incluirá una reunión bilateral en Brasilia y un encuentro empresarial en São Paulo con participación de empresarios bolivianos.

EFE

11/03/2026 7:24

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto archivo: EBC
La Paz, Bolivia

 El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se reunirá la próxima semana con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en una visita oficial a ese país en la que ambos Gobiernos repasarán temas medioambientales, económicos y de seguridad y defensa, anunció este martes el canciller boliviano, Fernando Aramayo.

El ministro boliviano precisó en una conferencia de prensa que la visita iniciará el próximo lunes en la mañana, con "un encuentro bilateral" entre presidentes en Brasilia.

Aramayo explicó que está prevista la firma de al menos cinco acuerdos en distintas áreas, "que van a ser dados a conocer por el presidente Paz y el presidente Lula".

También se prevén reuniones entre ministros bolivianos y brasileños para abordar temas "medioambientales, agrícolas, agroindustriales, de seguridad, migratorios, de defensa, recursos hídricos en frontera", entre otros.

Al día siguiente, la comitiva boliviana, que estará integrada también por unos 80 empresarios, se trasladará a Sao Paulo para un "diálogo empresarial", indicó el ministro.

"Este diálogo va a ser abierto por algunos ministros del gabinete para dar cuenta de cuáles son, por ejemplo, las comisiones económicas, los sectores estratégicos en materia energética, de combustibles, agroindustria, en temas de financiamiento ambiental, que son temas de la agenda empresarial entre Bolivia y Brasil", mencionó.

El documento que firmen Paz y Lula dejará "establecida la ruta bilateral de relaciones boliviano-brasileña hacia adelante", añadió Aramayo.

Paz, que tomó juramento en noviembre pasado, ya tuvo una reunión con Lula en enero en Panamá, donde ambos mandatarios coincidieron en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.

En ese encuentro, los gobernantes conversaron sobre asuntos como grandes obras de infraestructura y el combate al crimen organizado, y también allí Lula invitó a Paz a realizar una visita a Brasil.

Los Gobiernos izquierdistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) fueron aliados de Lula da Silva por su afinidad política con el mandatario brasileño.

El centrista Paz ha asegurado varias veces que "la ideología no da de comer", por lo que su Gobierno buscará relacionarse con países respetuosos de la democracia y que puedan contribuir al crecimiento de Bolivia. 

