TEMAS DE HOY:
Atraco en Farmacia Atropello Marihuana

24ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Noticias

¿Lloverá en tu ciudad? Así estará el clima hoy en Bolivia

Cinco departamentos se encuentran bajo vigilancia ante el posible desborde de ríos debido a las constantes lluvias.

Red Uno de Bolivia

11/03/2026 7:13

Foto: En la ciudad de Tarija se prevén lluvias para esta jornada.
Bolivia

Escuchar esta nota

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este miércoles 11 de marzo lluvias de variada intensidad que cubrirá casi la totalidad del territorio boliviano y chubascos aislados en el occidente del país.

Occidente
En el Occidente del país habrá lluvias y chubascos aislados esta jornada.

  •     La Paz tendrá chubascos aislados, con temperaturas que estarán entre 7°C y 20°C, con baja probabilidad de lluvias.

  •     El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 3°C y máxima de 14°C.

  •     Oruro tendrá chubascos aislados y temperaturas entre 7°C y 20°C, con baja probabilidad de lluvias.

  •     Potosí presentará lluvias y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 21°C.

Valles
La región de los Valles presentará lluvias durante toda la jornada.

  •     Cochabamba tendrá lluvias y temperaturas entre 12°C y 27°C.

  •     Sucre tendrá lluvias durante el día, con valores entre 12°C y 24°C.

  •     Tarija tendrá lluvias, con temperaturas que irán de 16°C a 26°C.

Oriente
En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con lluvias.

  •     Santa Cruz tendrá lluvia durante la jornada, con temperaturas entre 21°C y 28°C.

  •     Trinidad prevé una jornada con lluvias, con una mínima de 23°C y una máxima de 31°C.

  •     Cobija tendrá lluvia y temperaturas entre 23°C y 32°C.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD