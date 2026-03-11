¿Lloverá en tu ciudad? Así estará el clima hoy en Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este miércoles 11 de marzo lluvias de variada intensidad que cubrirá casi la totalidad del territorio boliviano y chubascos aislados en el occidente del país.

Occidente

En el Occidente del país habrá lluvias y chubascos aislados esta jornada.

La Paz tendrá chubascos aislados, con temperaturas que estarán entre 7°C y 20°C, con baja probabilidad de lluvias.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 3°C y máxima de 14°C.

Oruro tendrá chubascos aislados y temperaturas entre 7°C y 20°C, con baja probabilidad de lluvias.

Potosí presentará lluvias y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 21°C.

Valles

La región de los Valles presentará lluvias durante toda la jornada.

Cochabamba tendrá lluvias y temperaturas entre 12°C y 27°C.

Sucre tendrá lluvias durante el día, con valores entre 12°C y 24°C.

Tarija tendrá lluvias, con temperaturas que irán de 16°C a 26°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con lluvias.

Santa Cruz tendrá lluvia durante la jornada, con temperaturas entre 21°C y 28°C.

Trinidad prevé una jornada con lluvias, con una mínima de 23°C y una máxima de 31°C.

Cobija tendrá lluvia y temperaturas entre 23°C y 32°C.

