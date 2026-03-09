TEMAS DE HOY:
23ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

16ºC Cochabamba
Noticias

Atención al clima: así arranca la semana en Bolivia

El pronóstico del Senamhi anticipa precipitaciones en Occidente, Valles y Oriente, con tormentas eléctricas y variaciones de temperatura en varias capitales.

Red Uno de Bolivia

09/03/2026 7:31

Foto: En Santa Cruz se prevén lluvias este lunes.
Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este lunes 9 de marzo se prevén tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias en todo el país.

 

Occidente
En el occidente del país habrá tormentas eléctricas y chubascos aislados esta jornada.

  •     La Paz tendrá tormenta eléctrica, con temperaturas que estarán entre 7°C y 20°C, con probabilidad de lluvias.

  •     El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 4°C y máxima de 16°C.

  •     Oruro tendrá chubascos aislados y temperaturas entre 6°C y 20°C, con baja probabilidad de lluvias.

  •     Potosí presentará tormenta eléctrica y temperaturas que oscilarán entre 3°C y 18°C con probabilidad de precipitaciones.

Valles
La región de los Valles presentará tormentas eléctricas durante toda la jornada.

  •     Cochabamba tendrá tormenta eléctrica y temperaturas entre 13°C y 28°C con probabilidad de lluvias.

  •     Sucre tendrá tormenta eléctrica durante el día, con valores entre 13°C y 23°C con probabilidad de lluvias.

  •     Tarija tendrá tormenta eléctrica, con temperaturas que irán de 13°C a 19°C, con alta probabilidad de lluvias.

Oriente
En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con lluvias.

  •     Santa Cruz tendrá lluvia durante la jornada, con temperaturas entre 23°C y 30°C.

  •     Trinidad prevé una jornada con lluvia, con una mínima de 23°C y una máxima de 30°C.

  •     Cobija tendrá lluvia y temperaturas entre 22°C y 31°C.

