Atención al clima: así arranca la semana en Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este lunes 9 de marzo se prevén tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias en todo el país.

Occidente

En el occidente del país habrá tormentas eléctricas y chubascos aislados esta jornada.

La Paz tendrá tormenta eléctrica, con temperaturas que estarán entre 7°C y 20°C, con probabilidad de lluvias.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 4°C y máxima de 16°C.

Oruro tendrá chubascos aislados y temperaturas entre 6°C y 20°C, con baja probabilidad de lluvias.

Potosí presentará tormenta eléctrica y temperaturas que oscilarán entre 3°C y 18°C con probabilidad de precipitaciones.

Valles

La región de los Valles presentará tormentas eléctricas durante toda la jornada.

Cochabamba tendrá tormenta eléctrica y temperaturas entre 13°C y 28°C con probabilidad de lluvias.

Sucre tendrá tormenta eléctrica durante el día, con valores entre 13°C y 23°C con probabilidad de lluvias.

Tarija tendrá tormenta eléctrica, con temperaturas que irán de 13°C a 19°C, con alta probabilidad de lluvias.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con lluvias.

Santa Cruz tendrá lluvia durante la jornada, con temperaturas entre 23°C y 30°C.

Trinidad prevé una jornada con lluvia, con una mínima de 23°C y una máxima de 30°C.

Cobija tendrá lluvia y temperaturas entre 22°C y 31°C.

Mira la programación en Red Uno Play