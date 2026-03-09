Tres ciudadanos bolivianos fueron detenidos durante la madrugada en operativos realizados en la zona fronteriza con Chile, en el marco de controles policiales contra el crimen transnacional.

Los procedimientos fueron ejecutados por personal especializado en montaña de Carabineros de Chile en sectores bajo jurisdicción de la Tenencia Chungará y el Retén Chilcaya.

Durante un primer operativo, los efectivos interceptaron a dos hombres que circulaban en un vehículo que había sido reportado como robado horas antes en la ciudad de Arica.

Según el informe preliminar de las autoridades, el motorizado fue detectado durante labores de patrullaje en la zona fronteriza, lo que permitió su interceptación y la aprehensión de los ocupantes.

En un segundo procedimiento, realizado también durante la madrugada, un tercer ciudadano boliviano fue detenido cuando intentaba cruzar la frontera conduciendo un vehículo sin documentación que acreditara su propiedad o circulación.

Desde Carabineros de Chile señalaron que estos operativos forman parte de controles permanentes en la frontera para enfrentar delitos vinculados al crimen transnacional.

“Nuestro personal especialista en montaña continúa combatiendo el crimen transnacional”, indicaron desde la institución.

Las tres personas quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones y determinar la procedencia de los vehículos, así como su posible vínculo con otros hechos delictivos.

Mira la programación en Red Uno Play