Arranca la semana con cambios en el dólar paralelo: así cotiza este lunes 9 de marzo

El dólar en el mercado paralelo boliviano presenta una variación positiva este lunes 9 de marzo respecto al cierre de la jornada anterior, según datos publicados por plataformas que monitorean este segmento.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en Bs 9,57 para la compra y Bs 9,50 para la venta, lo que refleja un ajuste al alza frente a los valores reportados el domingo.

La misma plataforma indicaba la noche anterior Bs 9,50 para la compra y Bs 9,47 para la venta, por lo que la apertura de este lunes muestra un incremento en la referencia del mercado informal.

Otro sitio especializado, bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, también reporta una variación positiva.

Según esa plataforma, el dólar paralelo se ubica en Bs 9,56 para la compra y Bs 9,52 para la venta. En la jornada previa había cerrado en Bs 9,50 para la compra y Bs 9,47 para la venta.

El mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial en Bolivia. Sin embargo, sus cotizaciones son seguidas por ciudadanos y sectores que realizan transacciones en dólares.

En ese contexto, los valores pueden variar a lo largo del día según la oferta y demanda de la divisa en distintos puntos del mercado informal.

