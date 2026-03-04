¿Subió el dólar paralelo en Bolivia? Esta es la cotización registrada este 4 de marzo

El dólar en el mercado paralelo boliviano muestra este miércoles 4 de marzo una leve variación al alza respecto al cierre de la jornada anterior, según datos de plataformas digitales que monitorean la cotización de la divisa fuera del sistema financiero formal.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la moneda estadounidense se cotiza en Bs 9,17 para la compra y Bs 9,13 para la venta, lo que representa un ligero incremento en el precio de compra.

El martes por la noche, el mismo sitio reportaba una cotización de Bs 9,16 para la compra y Bs 9,15 para la venta, por lo que el movimiento registrado esta jornada refleja ajustes en la dinámica del mercado.

Otro portal especializado, bolivianblue.net, que actualiza los datos cada 15 minutos, reporta valores similares.

Según esta plataforma, el dólar se ubica en Bs 9,17 para la compra y Bs 9,13 para la venta durante la mañana de este miércoles.

La noche del martes, el sitio registraba Bs 9,18 para la compra y Bs 9,15 para la venta, lo que evidencia variaciones leves en las últimas horas.

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus cotizaciones suelen ser utilizadas como referencia por ciudadanos y algunos sectores económicos que realizan operaciones en dólares.

Estas variaciones responden principalmente a la oferta y demanda diaria de la divisa en el mercado informal.

