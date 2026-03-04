Las cámaras de seguridad captaron el momento cuando el feminicida de Mayra, de 32 años, sacó el cuerpo dentro de una maleta. Las imágenes fueron la pieza clave que permitió reconstruir paso a paso el séptimo caso de feminicidio registrado en el departamento de La Paz, según las autoridades.

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que la víctima murió por asfixia mecánica por estrangulamiento, según determinó la autopsia realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). El autor fue su pareja, Reyderman J.P.L., de 37 años, quien se encuentra aprehendido.

El hecho ocurrió el 27 de febrero en un domicilio de la zona de Calacoto. Inicialmente, el caso se investigaba como desaparición y presunta trata de personas, ya que la mujer fue reportada como desaparecida. Sin embargo, los indicios recolectados durante la investigación cambiaron el rumbo del proceso.

Cámaras de seguridad lo delataron

Las cámaras de seguridad del edificio muestran el momento en que Mayra ingresa al departamento de su pareja. No existe registro de que haya salido con vida.

Horas después, las mismas imágenes captan al hombre transitando por los pasillos, trasladando una maleta de parlante en la que ocultó el cuerpo.

Las grabaciones muestran cómo el sujeto, con aparente tranquilidad, carga la maleta hasta su vehículo utilizando una especie de carretilla para parlantes. Posteriormente, abandona el inmueble rumbo a la zona de Charquini, sector Siete Lagunas, donde el cuerpo fue hallado semienterrado dentro de bolsas.

Según la Fiscalía, estas imágenes fueron fundamentales para confrontar al sospechoso, quien finalmente confesó el crimen y condujo a las autoridades hasta el lugar donde dejó el cadáver.

Discusión por comentarios discriminatorios

De acuerdo con el fiscal de Delitos Contra la Vida, Frank Vásquez, el hecho se habría desencadenado tras una discusión por comentarios discriminatorios contra el hijo de la víctima. El hombre la habría asfixiado primero con las manos y luego con una media deportiva hasta causarle la muerte.

Detención en Chonchocoro

El acusado inicialmente intentó someterse a un proceso abreviado, pero solicitaba cumplir una eventual condena de 30 años en el penal de Patacamaya y no en el centro penitenciario de máxima seguridad del Centro Penitenciario de Chonchocoro. La justicia rechazó esa solicitud.

Este caso se suma a los 17 feminicidios registrados en el país en lo que va del año, y vuelve a poner en evidencia la gravedad de la violencia contra las mujeres en Bolivia.

