Una cámara de seguridad captó un angustiante y heroico momento en el que un ciudadano evitó una tragedia en el estado de Ceará, al noreste de Brasil. El incidente ocurrió este lunes 2 de marzo en el municipio de Sobral, cuando un peatón caminaba distraído sobre la vía férrea de un Vehículo Ligero sobre Rieles (VLT).

En las imágenes se observa cómo un hombre, al percatarse desde la distancia de que el peatón no notaba la proximidad del convoy, comenzó a hacer señales desesperadas al conductor del tren. Sin dudarlo, corrió hacia las vías y, justo segundos antes del impacto, logró empujar al peatón hacia una acera, salvándole la vida, informa el portal g1.

Afortunadamente, ambos resultaron ilesos. Según el informe de Metrofor, la empresa responsable del transporte, el conductor activó el sistema de frenado de emergencia y la bocina en cuanto detectó la situación. La compañía aseguró que se adoptaron todas las medidas operacionales de seguridad previstas para evitar el accidente.

