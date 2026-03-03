Una jornada de profundo dolor sacudió este martes 3 de marzo a la capital de Brasil. Lo que comenzó como un trágico accidente de tránsito en la Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) terminó en una doble fatalidad que involucra a un agente de seguridad y a su hija.

El accidente en la vía pública

Alrededor de las 7:40 de la mañana, Karla Thaynnara Nogueira, una enfermera y motociclista de 25 años, circulaba por la zona cercana al viaducto Ayrton Senna. Según los reportes policiales, la joven perdió el control de su motocicleta tras colisionar con otro vehículo, lo que provocó su caída sobre la calzada.

Desafortunadamente, un camión que transitaba por detrás no pudo evitar el impacto y arrolló a la mujer, quien falleció de forma instantánea en el lugar. Karla era una figura activa en redes sociales, donde contaba con más de 43 mil seguidores, y se desempeñaba profesionalmente como enfermera.

El fallecimiento del padre

El drama se intensificó cuando el padre de la víctima, José Carlos Andrade Nogueira, un soldado retirado de la Policía Militar del Distrito Federal (PMDF), se encontró con la escena. Nogueira circulaba por la misma autopista en su motocicleta cuando identificó que la víctima del accidente era su hija.

De acuerdo con el informe oficial de la Policía Militar y el relato de testigos presenciales, tras confirmar el deceso de la joven, el oficial tomó una decisión fatal contra su propia integridad física en el mismo sitio del siniestro. Los equipos de emergencia y rescate que ya se encontraban trabajando en la zona intentaron intervenir para evitar el desenlace, pero sus esfuerzos fueron infructuosos.

El fallecimiento del policía y su hija no fue el único incidente mortal en la zona. Horas más tarde, alrededor de las 11:00, otro hombre perdió la vida tras ser atropellado por un automóvil en un sector cercano de la misma autopista.

Las autoridades locales han registrado el caso de la familia Nogueira en la delegación correspondiente para realizar las investigaciones legales pertinentes. La comunidad local se encuentra conmocionada por la pérdida de la joven madre y el trágico final de su padre, un veterano de las fuerzas de seguridad.

Con datos de Metrópoles.com.

