Adolescente asesinó a su vecino por una indemnización millonaria y su madre lo entregó

Un adolescente de 15 años fue detenido por el asesinato de Christian Adrián Maddalena, un hombre de 32 años que murió tras recibir un disparo durante un asalto en el partido bonaerense de Moreno.

El menor fue entregado en una comisaría por su propia madre y posteriormente trasladado, por orden del fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a un centro de menores donde permanecerá bajo régimen de tratamiento tutelar intensivo mientras avanza la investigación. Sus dos presuntos cómplices continúan prófugos.

Emboscada en el barrio Las Catonas

El hecho ocurrió la noche del 26 de febrero en la esquina de Félix de Azara y María Montiveros, en el barrio Las Catonas.

De acuerdo con la reconstrucción, Maddalena había cobrado una indemnización de 11 millones de pesos tras un accidente, información que se habría difundido rápidamente en el barrio.

Horas después, recibió un llamado en el que le ofrecían la supuesta venta de una motocicleta. A pesar de que su padre le pidió que no asistiera, se dirigió al punto de encuentro, donde lo esperaban tres jóvenes.

Robo y disparo

Según los investigadores, los atacantes le sustrajeron el celular y la billetera y le exigieron el dinero del juicio. La víctima intentó explicar que no llevaba esa suma encima.

En ese momento, uno de los agresores abrió fuego y le disparó en el abdomen. Los delincuentes escaparon mientras Maddalena agonizaba en el lugar. Murió poco después a causa de la gravedad de la herida.

Investigación en curso

El caso fue caratulado como homicidio agravado criminis causa por el uso de arma de fuego en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego.

Para los investigadores, se trató de un robo planificado que terminó en homicidio. El fiscal ya tendría identificado al menos a uno de los presuntos cómplices y continúa trabajando para dar con el tercero.

El crimen conmocionó al barrio y volvió a poner en debate la problemática de la violencia juvenil y los delitos cometidos por menores de edad en la provincia de Buenos Aires.

Mira la programación en Red Uno Play