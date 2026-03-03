Encapuchados y armados: atracan a librecambista en Sacaba y se llevan más de $us 15.000

Un violento atraco se registró en el municipio de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, donde un librecambista fue interceptado por delincuentes armados que se llevaron una fuerte suma de dinero.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió la jornada del lunes, cuando el hombre regresaba a su vivienda acompañado de su hija, luego de concluir su jornada laboral en la ciudad.

Los interceptaron antes de llegar a casa

Según relató la víctima, antes de ingresar a su inmueble fueron sorprendidos por tres sujetos armados, quienes los encañonaron y les exigieron entregar el dinero que llevaban consigo.

Los antisociales lograron sustraer al menos 15.000 dólares, 30.000 bolivianos y 3 millones de pesos chilenos, para luego darse a la fuga.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque el hecho dejó a padre e hija en estado de shock.

Investigación en curso

La denuncia fue formalizada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que activó un operativo para dar con los autores del atraco.

Las autoridades buscan imágenes de cámaras de seguridad en la zona y recaban testimonios que permitan identificar a los responsables.

