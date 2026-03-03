Plantas de hasta cuatro metros: hallan sembradío de marihuana y centros de acopio en Toro Toro

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) encontraron extensas plantaciones de marihuana en la comunidad Mojón Kasa, en el municipio de Toro Toro, Cochabamba, tras un trabajo de inteligencia y rastrillaje en la zona.

El director departamental de la Felcn, Erwin Montaño, informó que las plantas alcanzaban entre tres y medio y cuatro metros de altura, algo que llamó la atención de los investigadores, al igual que la densidad del sembradío, con una distancia de tres a tres metros y medio entre cada planta.

“Son gigantes las plantaciones de marihuana”, señaló.

Según el reporte, la extensión supera la hectárea y se presume que se intentó camuflar el cultivo con plantaciones de maíz. Sin embargo, la altura de las plantas de marihuana terminó por delatar la actividad ilegal.

Presunto centro de acopio y procesamiento

Durante el operativo también se identificaron dos inmuebles que funcionaban como centros de acopio y secado. En uno de ellos se hallaron tres ambientes y, en una parte superior, otro espacio destinado al almacenamiento.

En el lugar se encontraron una moledora, 11 lavadoras presuntamente utilizadas para el secado y centrifugado de la marihuana, además de tres frigobares. En el interior de uno de estos equipos se halló una sustancia con olor y características similares a la marihuana en tipo resina, algo poco común en este tipo de casos.

La sustancia será enviada a laboratorio para su análisis correspondiente.

Los efectivos también evidenciaron marihuana molida y plantas listas para su procesamiento, lo que hace presumir la existencia de una especie de laboratorio artesanal.

Conforme al procedimiento, la Felcn inició la extracción de la marihuana para su posterior incineración. Los operativos continuarán en otros sectores cercanos.

Montaño indicó que la magnitud del hallazgo sorprendió a los uniformados y aseguró que se continuará trabajando para erradicar este tipo de cultivos ilegales en la región.

