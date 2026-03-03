Bolivia está entre los países con más feminicidios en la región

La activista por los derechos de las mujeres, Julieta Montaño, afirmó que Bolivia se encuentra entre los países más violentos de Latinoamérica debido a las elevadas cifras de feminicidios.

“En 2025 cerramos con 81 feminicidios y esa es una cifra que no se alcanza en países donde la población es tres veces mayor a la boliviana”, señaló. Y en lo que va de este 2026 ya se tiene registro de 17 feminicidios.

Montaño sostuvo que uno de los principales problemas es la falta de políticas efectivas de prevención y educación para la paz. A su criterio, el sistema actual prioriza la vía punitiva antes que una justicia reconstructiva y restauradora.

“Una mujer que quiere denunciar violencia, lo primero que le ofrecen es ir al campo penal. Puede que ella no quiera eso, sino replantear la relación, pero no existen instancias especializadas que la acompañen en ese proceso”, explicó.

Si bien reconoció que en los municipios existen los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), cuestionó la falta de experiencia y preparación del personal. “Lo mismo ocurre en la Fiscalía y en los juzgados. Hay que ver qué está fallando, pero lo más importante es la prevención a través de la educación”, enfatizó.

Redes sociales y violencia

La activista también alertó sobre el impacto de las redes sociales y el fácil acceso a contenidos violentos y pornográficos.

“Uno enciende el celular y lo primero que aparece son imágenes violentas o de pornografía, incluso sin buscarlas. Los padres creen que hacen bien entregando un móvil a sus hijos, pero no controlan lo que consumen”, advirtió.

Según Montaño, el consumo de pornografía y videojuegos que cosifican a las personas influye en la normalización de la violencia, especialmente entre niños y adolescentes.

Asimismo, señaló que el estrés colectivo y la intolerancia social agravan el problema. “Vivimos en un escenario de tensión constante y las principales víctimas son los sectores más vulnerables, como niños y mujeres”, afirmó.

Educación y cultura de paz

Para la activista, el rechazo a la violencia debe cultivarse desde el hogar y la escuela. Propuso reforzar materias como ética y relaciones humanas, incluso por encima de la enseñanza religiosa, y trabajar en la promoción de valores desde el ejemplo de los propios docentes.

“Si enseñamos valores, pero entre adultos hay insultos y agresiones, perdemos autoridad”, sostuvo.

También pidió mayor compromiso de los medios de comunicación y del Estado para invertir en la promoción de una cultura de paz.

Finalmente, recordó que el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha para honrar la lucha histórica de las mujeres por sus derechos.

“Hay que festejar, recordar y reafirmar el compromiso de una vida libre de violencia”, concluyó.



Mira la programación en Red Uno Play