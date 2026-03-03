Bolivia está entre los países con más feminicidios en la región

En 2025 se reportaron 81 feminicidios y en 2026 ya suman 17 casos, según datos citados por la activista Julieta Montaño.
03/03/2026 11:04
Escuchar esta nota
La activista por los derechos de las mujeres, Julieta Montaño, afirmó que Bolivia se encuentra entre los países más violentos de Latinoamérica debido a las elevadas cifras de feminicidios.
Montaño sostuvo que uno de los principales problemas es la falta de políticas efectivas de prevención y educación para la paz. A su criterio, el sistema actual prioriza la vía punitiva antes que una justicia reconstructiva y restauradora.
“Una mujer que quiere denunciar violencia, lo primero que le ofrecen es ir al campo penal. Puede que ella no quiera eso, sino replantear la relación, pero no existen instancias especializadas que la acompañen en ese proceso”, explicó.
Redes sociales y violencia
La activista también alertó sobre el impacto de las redes sociales y el fácil acceso a contenidos violentos y pornográficos.
“Uno enciende el celular y lo primero que aparece son imágenes violentas o de pornografía, incluso sin buscarlas. Los padres creen que hacen bien entregando un móvil a sus hijos, pero no controlan lo que consumen”, advirtió.
Según Montaño, el consumo de pornografía y videojuegos que cosifican a las personas influye en la normalización de la violencia, especialmente entre niños y adolescentes.
Asimismo, señaló que el estrés colectivo y la intolerancia social agravan el problema. “Vivimos en un escenario de tensión constante y las principales víctimas son los sectores más vulnerables, como niños y mujeres”, afirmó.
Educación y cultura de paz
“Si enseñamos valores, pero entre adultos hay insultos y agresiones, perdemos autoridad”, sostuvo.
También pidió mayor compromiso de los medios de comunicación y del Estado para invertir en la promoción de una cultura de paz.
Finalmente, recordó que el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha para honrar la lucha histórica de las mujeres por sus derechos.
“Hay que festejar, recordar y reafirmar el compromiso de una vida libre de violencia”, concluyó.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30