Familia de víctima de la tragedia aérea pide ayuda: “Nunca me imaginé pasar por esto”

Narda Vilaseca Zuleta, madre de Yhassir Abdal Valdez Vilaseca, de 29 años, relató con dolor en el programa Que No Me Pierda los momentos posteriores a la tragedia aérea que se cobró la vida de su hijo. La mujer pidió ayuda a las autoridaes para cubrir gastos y acelerar los trámites pendientes.

“Es doloroso para mí todo lo que está pasando. De paso que esta desgracia llega cuando uno no tiene recursos económicos, entonces hemos tenido que sacar de donde no hay”, afirmó Narda. “Nunca me imaginé pasar por esta tragedia que nunca voy a poder superar”, añadió.

Yhassir se dirigía a clases cuando ocurrió el accidente. Estudiaba su segunda carrera con la ilusión de labrarse un futuro mejor. Su madre recordó: “Él no tomaba, no tenía hijos ni esposa. Esta desgracia le quitó su sueño y todos los anhelos que tenía”.

La familia también denunció irregularidades durante la atención de los heridos. Dafniz Valdez Vilaseca, hermana de Yhassir, dijo que su hermano no fue trasladado en ambulancia, sino en un vehículo de la alcaldía, y que muchas personas grababan en redes sociales mientras otros necesitaban ayuda.

“Teníamos fe de que estuviera herido hasta que nos enteramos que lamentablemente había fallecido”, dijo entre lágrimas.

Narda relató la angustia de identificar a su hijo en el hospital. “Llegué y estaba sin zapatos, todo ensangrentado, irreconocible. No tenía documentos ni pertenencias. Tuvimos que dar rasgos para poder identificarlo”, recordó.

Hasta ahora, la familia asegura que ninguna autoridad se ha comunicado con ellos. “Pido que agilicen este trámite. Nos hemos prestado para cubrir los gastos”, concluyó la madre.

Los familiares de Yhassir hacen un llamado a las autoridades para recibir apoyo y un espacio en el lugar del accidente donde puedan recordar a sus seres queridos.

