Secretario de Salud denuncia ataques a ambulancias durante tragedia aérea

El secretario municipal de Salud de El Alto, Saúl Calderón, informó que los hospitales municipales activaron protocolos de emergencia y pusieron en alerta máxima al sistema sanitario tras el fatal accidente aéreo registrado en la ciudad.

La autoridad aseguró que desde el primer momento se desplegaron equipos médicos y ambulancias para garantizar la atención inmediata de los heridos.

“Desde que sucedió el acontecimiento hemos estado trabajando. Se destinaron cinco unidades del SUMA que trasladaron múltiples pacientes a los diferentes hospitales de la ciudad de El Alto, entre ellos el Hospital del Norte y el Hospital Corea”, explicó Calderón. Indicó que los primeros evacuados fueron tripulantes de cabina gravemente heridos

Sin embargo, la autoridad denunció que durante el operativo se registraron agresiones contra ambulancias y personal de salud.

Según relató, una turba intentó impedir el traslado de los heridos bajo la sospecha de que se estaba retirando dinero del avión siniestrado.

“Nos rompieron los vidrios de las ambulancias. Cinco unidades fueron retenidas en el aeropuerto hasta que solicitamos apoyo policial”, afirmó.

Calderón señaló que el retraso en el traslado habría tenido consecuencias fatales. “En el Hospital Corea trasladamos siete pacientes y uno falleció en el camino producto de este retardo”, sostuvo.

El panorama, añadió, fue aún más complejo debido a las condiciones climáticas. “Fue un momento muy grave, había una fuerte granizada. Lo que llamó la atención es que antes de que podamos percatarnos ya había mucha gente sacando dinero del avión mientras tratábamos de atender a los pacientes”, lamentó.

Pese a los incidentes, el secretario aseguró que el personal médico continuó trabajando para auxiliar a los heridos y garantizar su traslado a los distintos centros hospitalarios de la urbe alteña.

Mira la programación en Red Uno Play