El abogado Christian Tejada recibe el alta médica tras superar dos derrames cerebrales

Luego de atravesar un cuadro crítico que lo mantuvo en coma y bajo cuidados intensivos, el reconocido abogado Christian Tejada abandonó el centro médico este martes. El jurista sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) el pasado 2 de febrero, derivando en una evolución lenta pero favorable que hoy le permite retornar a su hogar. Fue sometido a tres cirugías complejas para drenar la acumulación de sangre en su cerebro.

Tejada relató que el incidente fue repentino y se manifestó con dolores de cabeza intensos que le hicieron perder la visión antes de quedar inconsciente.

"El fenómeno que ha pasado es que he tenido dos derrames cerebrales, pero sin consecuencia alguna", afirmó el abogado al explicar su estado actual.

Según su testimonio, la corta distancia entre su domicilio y la clínica fue el factor "fundamental y vital" para evitar secuelas permanentes.

Sobre los procedimientos médicos, Tejada detalló que se le instaló una válvula para facilitar la reabsorción de líquidos y evitar complicaciones futuras en el cráneo. El abogado aprovechó su salida para enviar un mensaje de concientización a la ciudadanía sobre la naturaleza de estos episodios de salud. "Estos derrames cerebrales le puede pasar a cualquiera, no es un tema de género o edad", reflexionó ante los medios.

Xiomara Klinsky, esposa del jurista y pilar fundamental en este proceso, manifestó su alivio tras haber permanecido junto a él en la clínica desde el primer día de febrero.

"Es mi compañero de vida. El 24 por fin ha terminado una etapa de esta recuperación", declaró visiblemente emocionada tras el alta hospitalaria. Klinsky atribuyó la recuperación de su esposo tanto a la intervención médica como al apoyo espiritual recibido por la población.

Pese al optimismo por su retorno a casa, la familia aclaró que el camino médico aún no ha concluido totalmente. Klinsky informó que el paciente debe medicarse durante diez días para preparar una cirugía final que logre tapar por completo el aneurisma que se reventó. "No han podido taparlo por completo, necesitan preparar al paciente para que no corra riesgo más adelante", precisó sobre los pasos a seguir.

En esta nueva etapa, Christian Tejada deberá enfocarse en sesiones de fisioterapia para fortalecer su pierna y permitir que su cerebro se adapte tras la fuerte medicación recibida. La familia agradeció las muestras de afecto y las oraciones de personas desconocidas que los sostuvieron en los momentos más oscuros. Por ahora, el jurista descansará en la calidez de su hogar mientras se alista para su última intervención quirúrgica.

