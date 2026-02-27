¿Cómo cayó 'El Conde' en Bermejo? Lo que se sabe hasta ahora

Un operativo conjunto realizado por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) y la Interpol en Bolivia permitió la captura de dos personas vinculadas al tráfico de drogas, entre ellas el sexto hombre más buscado de Argentina, conocido con el alias de “El Conde”, en la localidad fronteriza de Bermejo.

Según explicó el coronel Vladimir Peredo, director de Interpol La Paz, el operativo se llevó a cabo tras un minucioso cruce de información en la plataforma internacional I247, lo que permitió verificar que ambos ciudadanos contaban con alerta roja.

En el caso de “El Conde”, al no contar con situación migratoria regular, se emitió una resolución de salida obligatoria, siendo inmediatamente entregado a las autoridades de la Gendarmería Nacional Argentina.

El segundo implicado, un ciudadano boliviano, también contaba con alerta roja, pero sin mandamiento de aprehensión o detención preventiva para extradición. Por ello, Interpol procedió a la verificación domiciliaria y filiación, quedando en condición de “ubicable” para que las autoridades argentinas inicien los trámites de extradición a través de los canales diplomáticos y judiciales correspondientes.

Antecedentes de 'El Conde'

De acuerdo con el coronel Peredo, “El Conde” tiene antecedentes por tráfico de sustancias controladas en Argentina, específicamente un caso registrado el 21 de julio de 2022, tras el cual se dio a la fuga. La búsqueda internacional activó la alerta roja, que se aplica en los 196 países miembros de Interpol, hasta su localización en Bermejo, donde facilitó su captura por las autoridades bolivianas.

El modus operandi de este sujeto, reportado por Interpol Argentina, consistía en transportar drogas camufladas junto a dinero en vehículos, estrategia conocida coloquialmente como “macaco”, con la finalidad de legitimar ganancias provenientes del narcotráfico.

El coronel Peredo destacó que este tipo de operaciones refuerzan la lucha contra las redes transnacionales de narcotráfico y se realizan de manera coordinada y sostenida en las regiones fronterizas del país.

