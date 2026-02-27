TEMAS DE HOY:
Sesión de honor por los 465 años de Santa Cruz reconoció a figuras destacadas

En la sesión de honor organizada por el Concejo Municipal, varias personalidades fueron reconocidas por su aporte cultural, social e institucional a Santa Cruz.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/02/2026 23:38

Santa Cruz, Bolivia

En el marco de la conmemoración de los 465 años de la Fundación de Santa Cruz, se llevó a cabo un acto solemne en la Plaza 24 de Septiembre, donde autoridades municipales rindieron homenaje a diversas personalidades que han contribuido significativamente al desarrollo cultural, social e institucional de la ciudad.

Durante la ceremonia, organizada por el Concejo Municipal, se entregó la Medalla al Mérito Municipal a varias figuras destacadas, en reconocimiento a su aporte al progreso de Santa Cruz. Entre los homenajeados, en la categoría cultural, se destacó el dúo Guajojo, quienes recibieron la condecoración de manos de los concejales.

La máxima distinción, “Hijo Ilustre”, será otorgada al psiquiatra e historiador cruceño Luis Alberto Roca, reconocido por su trayectoria profesional y su significativo aporte a la cultura local. Roca es propietario de la Librería El Ateneo, un espacio emblemático que ha promovido la lectura y la difusión cultural en la ciudad.

De igual manera, se realizo un homenaje póstumo a artistas como: Tito Kuramotto Medina, Joaquín Fernando Barba y Leonardo Rosas, los cuales fueron recibidos por sus familiares.

