Saavedra: “Nadie está por encima de la ley” tras detención de Jhonny Fernández

Johnny Fernández enfrenta una detención preventiva de 100 días, luego de que la justicia valorara los elementos presentados por el Ministerio Público dentro del denominado caso “Pavimento”. La decisión fue destacada por el concejal y candidato a la Alcaldía, Manuel Saavedra, quien afirmó que “se abre un nuevo tiempo de transparencia y de decencia para Santa Cruz”.

Según explicó Saavedra, la jueza tomó la determinación tras evaluar el informe de la Contraloría General del Estado, las pruebas presentadas y los riesgos procesales. “Eso nos demuestra que no hay impunidad eterna, que nadie está por encima de la ley”, sostuvo, al remarcar que corresponde respetar la decisión judicial.

De acuerdo con el informe de la Contraloría, en este caso se investiga un presunto daño económico de 6 millones de bolivianos relacionado con obras de pavimentación.

Fernández, durante su audiencia, sostuvo que no existió daño económico y que el proceso tendría un trasfondo político; sin embargo, la autoridad judicial determinó su detención preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Respecto a la situación institucional de la Alcaldía, Saavedra indicó que será el Concejo Municipal el que deba analizar y definir los pasos a seguir. “Los concejales tienen que reunirse, convocar a sesión y elegir un alcalde interino dentro de los concejales de la bancada de UCS”, explicó, detallando que son cuatro los representantes de esa fuerza política.

Consultado sobre si existen más investigaciones en curso, el concejal señaló que se han presentado varias denuncias, no solo por su parte sino también por otras autoridades, y consideró que el Ministerio Público deberá definir la ampliación de procesos. “Lo importante es que esto se esclarezca y que se avance en la investigación”, enfatizó.

En cuanto a otros involucrados, como el secretario de Obras Públicas, Sergio Luna, Saavedra evitó pronunciarse sobre situaciones individuales y reiteró que corresponde a la Fiscalía y al Órgano Judicial determinar la situación procesal de cada implicado.

Finalmente, subrayó que no se trata de estar conforme o no con la decisión, sino de que “se haga justicia y se acabe la impunidad”, en un contexto que calificó como una época de crisis institucional para el municipio cruceño.

Mira la programación en Red Uno Play