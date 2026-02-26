Tras el voraz incendio que alarmó a la zona este de la ciudad de Oruro, cerca de la nueva terminal de buses, el Ministerio Público brindó el primer informe oficial sobre las causas y el avance de las investigaciones. Según el Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales, el fuego se originó de manera accidental pero bajo circunstancias de presunta falta de previsión técnica.

Origen del siniestro: Una chispa fatal

Las primeras indagaciones señalan que el incendio comenzó en un taller mecánico y de soldadura ubicado en la Av. Circunvalación. El reporte indica que un trabajador se encontraba realizando tareas de soldadura en el área del guardaequipaje de un bus, cerca del tanque de combustible.

"Por las chispas que se habrían producido, el vehículo empezó a arder. El fuego alcanzó inmediatamente los tanques de combustible, los cuales explotaron y afectaron a otros cuatro vehículos", detalló Morales.

Como resultado, cinco flotas quedaron totalmente destruidas por las llamas, dejando pérdidas materiales de gran cuantía para los propietarios de las unidades de transporte.

Afortunadamente, la Fiscalía confirmó que no se registraron víctimas fatales, pero sí un saldo de 20 personas heridas por intoxicación. 10 efectivos de Bomberos: Quienes presentaron cuadros de sofocación tras las intensas labores para controlar el fuego. 10 civiles: Vecinos del lugar que, en su afán de colaborar, inhalaron los gases tóxicos desprendidos por la combustión. Todos los afectados fueron evacuados a centros asistenciales y se encuentran en etapa de recuperación.

Investigación por "Lesiones Culposas"

El Ministerio Público ha procedido a la apertura formal de la investigación. Aunque el fiscal calificó el suceso como un "hecho fortuito" en primera instancia, recalcó que existió una omisión de protocolos de seguridad.

"Se están investigando lesiones culposas. Si bien no hubo intención, se debieron tomar todas las previsiones al soldar cerca de un tanque de combustible. No se descarta ampliar la investigación por otros delitos conforme avancen las pericias", advirtió la autoridad.

El Fiscal Morales también hizo eco de una necesidad crítica para la región tras la magnitud del evento: "Se ha podido verificar que Oruro necesita un nuevo carro bombero. El actual tenía poca capacidad y se tuvo que recurrir al recargue mediante varias cisternas para lograr sofocar el fuego", concluyó.

