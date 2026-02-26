Aprehenden a la alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis

La alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis Melena, fue aprehendida la mañana de este jueves tras arribar a la capital del departamento de Pando, en cumplimiento de mandamientos emitidos por autoridad judicial competente.

El procedimiento fue ejecutado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en instalaciones del Aeropuerto Capitán Aníbal Arab Fadul, inmediatamente después de que la autoridad edil descendiera de la aeronave. Según el informe policial, la detención se realizó conforme a los protocolos establecidos y en el marco de procesos relacionados con el presunto incumplimiento en el pago de beneficios sociales y sueldos por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija.

Tras su aprehensión, Reis Melena fue trasladada al recinto penitenciario de Recinto Penitenciario de Villa Busch, donde permanecerá mientras se desarrollan las actuaciones judiciales correspondientes.

La Policía informó que durante el operativo se resguardaron sus derechos y que una ambulancia del Cuerpo de Bomberos acompañó el traslado como medida preventiva para precautelar su estado de salud.

De acuerdo con el reporte oficial, la alcaldesa se encuentra estable y colaboró con el procedimiento.

Hasta el cierre de esta edición, no se emitió un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno Municipal de Cobija.

