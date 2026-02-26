Luis Revilla propone convertir a La Paz en región metropolitana

Rumbo a las elecciones subnacionales 2026, el candidato Luis Revilla estuvo presente en el set de Uno Decide para dar a conocer las propuestas para la gobernación de La Paz, por lo que plantea que este departamento se convierta en la primera región metropolitana con su capital en la ciudad de El Alto.

Revilla fue alcalde de La Paz en dos periodos de 2010 al 2014 y siendo reelecto en 2015 hasta el 2021.

El candidato asegura que el primer paso en caso de ser gobernador es un plan de readecuación financiera para poder acceder a recursos de cooperación internacional y del gobierno central. Declaró que el gobernador del departamento tiene que se alguien que resuelva necesidades no solo en las ciudades sino también en el área rural.

Entre sus propuestas menciona que se debe resolver de inmediato los límites de municipio con municipio, los pasajes de transporte interprovincial y el acceso a la salud.

Desconcentración de la gobernación

Luis Revilla propone que para tener una atención más optima a las áreas rurales es menester una descentralización de esta instancia de gobierno en por lo menos siete regiones: norte amazónico, Yungas, valles del sur y norte, altiplano sur y norte y finalmente el área metropolitana. En cada región existirá Agencias de desarrollo locales para que los paceños no tengan que hacer gastos hasta venir a la ciudad para realizar los trámites, otorgación de maquinaria para el sistema de emergencias y proyectos que puedan ayudar a los productores del departamento.

Alianzas público-privado

Es necesario que el departamento se abra a la inversión privada, por ejemplo, en la construcción de carreteras donde los privados construyan el camino y garanticen su mantenimiento y se pueda pagar con el cobro de los peajes.

Minería

No se tendrá tolerancia a la minería ilegal, pero se trabajará para que todas las empresas se regularicen su estado de trabajo. Donde puedan tener una explotación limpia que incluso puedan tener más réditos.

Sobre su supuesta inhabilitación

El candidato señala que le llama la atención que el recurso de inhabilitación haya sido admitido por un solo vocal del Tribunal Departamental Electoral u no así por el Tribunal Supremo Electoral ya que el TED aun no cuenta con vocales electos.

Más allá de eso Revilla menciona que tiene todos los certificados que avalan el refugio en el cual se encontraba y cumpliría el requisito de residencia.

