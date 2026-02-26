'Vinchita' se rehabilita y da un mensaje de esperanza: “No usen drogas, hay cosas más bonitas"

José Luis Ramírez, conocido popularmente como 'Vinchita' por su frase viral “puede ser chi”, continúa su proceso de rehabilitación con el objetivo de dejar atrás el consumo de drogas y alcohol, y reconstruir su vida.

Durante su recuperación, 'Vinchita' envió un mensaje directo a los jóvenes, advirtiendo sobre las consecuencias de las adicciones.

“No hagan eso, yo he sufrido con las drogas y el alcohol, hay otras cosas más bonitas, no quiero saber nada de eso”, expresó.

El pastor Marcelo Salas, quien acompaña su proceso espiritual, informó que José Luis lleva más de un año en rehabilitación y ha logrado integrarse de forma positiva a la comunidad. Destacó que el apoyo familiar ha sido clave en su recuperación.

Ramírez aseguró que actualmente se siente estable, motivado y enfocado en su crecimiento personal. Señaló que encontró en la fe una nueva motivación y que incluso descubrió su pasión por el canto.

“Estoy bien, quiero quedarme un tiempo más y seguir aprendiendo la palabra de Dios. Todo es hermoso”, afirmó.

'Vinchita', como lo llaman con cariño, se lo vio muy motivado por el avance que tuvo en el proceso de rehabilitación.

