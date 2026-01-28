Contingente policial parte rumbo a Las Londras para reforzar operativo de desalojo

Un fuerte contingente policial partió la mañana de este miércoles desde el Comando Departamental de la Policía en Santa Cruz con destino a la zona de Las Londras, en el municipio de Guarayos, para reforzar los operativos que ya se desarrollan en estos predios avasallados.

Se trata de efectivos antimotines y antidisturbios que se trasladan en varias patrullas policiales con la misión de brindar apoyo al personal que se encuentra desplegado en el lugar y prevenir nuevos hechos de violencia durante el proceso de intervención y desalojo.

Este refuerzo policial se produce luego de los incidentes registrados la jornada de ayer, cuando avasalladores apedrearon a la comitiva oficial encabezada por el gobernador cruceño y el comandante departamental de la Policía, mientras se dirigían hacia la zona.

El operativo está a cargo del subcomandante departamental de la Policía en Santa Cruz, mientras que el comandante departamental ya se encuentra en Las Londras junto al primer contingente que partió en horas de la madrugada de este martes.

“La zona ha sido completamente controlada por la Policía. No se han registrado novedades de importancia y se ha logrado persuadir a las personas que se encontraban en inmediaciones para que se retiren”, señaló el comandante departamental.

Desde el Comando Departamental se aguarda un informe oficial por parte del subcomandante para conocer el número exacto de efectivos desplazados y las instrucciones que regirán esta intervención policial, que se desarrollará durante el transcurso de la jornada en los predios avasallados de Las Londras.

Mira la programación en Red Uno Play