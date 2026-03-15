Alivio en la Llajta: Filas por gasolina se reducen drásticamente en surtidores de Cochabamba

Los conductores en la ciudad de Cochabamba comienzan a respirar con mayor tranquilidad. Tras una semana marcada por la incertidumbre y esperas agotadoras, este domingo se registró una notable reducción en las filas de las diferentes estaciones de servicio de la "Llajta".

Hasta el pasado sábado, el panorama era desolador: las hileras de vehículos alcanzaban entre 2 y 3 kilómetros de longitud, obligando a los transportistas a pernoctar en sus unidades. Sin embargo, para esta jornada, las colas han disminuido significativamente, reduciéndose a un promedio de tres cuadras en la mayoría de los surtidores.

Si bien la población ve con buenos ojos que la situación comience a normalizarse, el malestar por los días perdidos persiste. Los conductores manifestaron sentirse "perjudicados" en su economía y sus actividades cotidianas por el tiempo invertido en las estaciones.

Un dato relevante que destacan los reportes es que esta contingencia se centró exclusivamente en la gasolina, la dotación de diésel en Cochabamba se ha mantenido estable y normal durante los últimos días, permitiendo que el transporte pesado y de carga no sufriera las mismas interrupciones que los vehículos livianos.

Las autoridades del sector hidrocarburos esperan que en las próximas horas el abastecimiento de gasolina termine de estabilizarse por completo, eliminando las filas residuales que aún persisten en algunos puntos de la ciudad.

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