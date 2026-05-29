Filtran detalles del millonario robo en cooperativa de Potosí: Oficinas no tenían seguridad y se identificó el lugar exacto del crimen

Surgen nuevos y reveladores detalles en torno al millonario atraco que conmocionó al sector minero potosino. Tras conocerse el robo agravado de más de dos millones de bolivianos en una cooperativa, el reporte oficial de la Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) permitió precisar las circunstancias exactas y las graves vulnerabilidades que facilitaron el accionar de los delincuentes.

El escenario del crimen y la alerta

De acuerdo con el informe de la División Propiedades de la Felcc, el delito se perpetró entre la noche del sábado 23 y la madrugada del domingo 24 de mayo en la sección Gran Poder, perteneciente a la Cooperativa Minera "Nueva Calamarca", ubicada en la calle Nro. 2 de la zona Villa Victoria.

La alerta general se activó la mañana del domingo. A las 08:00 aproximadamente, Irma A.C. llegó a su fuente laboral y se topó con una escena de violencia: las chapas de seguridad de los ingresos principales a las oficinas administrativas habían sido completamente destrozadas. Al percatarse de que desconocidos sustrajeron los millonarios fondos, se comunicó de inmediato vía celular con Mayde A.S.M., quien posteriormente acudió a las 10:50 a.m. a dependencias policiales para sentar la denuncia formal.

Negligencia en seguridad facilitó el robo

Las primeras pesquisas policiales han puesto en evidencia un factor crítico que facilitó el golpe delictivo: el inmueble de la cooperativa no contaba con personal de seguridad ni custodios durante el fin de semana.

Esta alarmante falta de vigilancia dio vía libre a los antisociales para operar con total tranquilidad temporal, permitiéndoles no solo rebuscar el dinero acumulado de distintas áreas de la cooperativa y destrozar la caja fuerte, sino también ejecutar un plan de encubrimiento. Como se informó previamente, los autores sustrajeron el equipo DVR donde se almacenaban las grabaciones de las cámaras de vigilancia, borrando de forma momentánea sus rostros de la escena.

Hasta el momento, el reporte policial confirma que no existe ninguna persona aprehendida por este hecho, manteniéndose el caso "en contra de autor o autores".

Las investigaciones han sido asignadas bajo la dirección funcional del Ministerio Público, institución que ya tomó conocimiento formal para coordinar los peritajes técnicos y los rastreajes georreferenciales que apunten a dar con la identidad de la banda criminal.

La caja fuerte que estaba en el lugar.

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