Ponchos Rojos no tienen mandamientos de aprehensión, afirma defensa

La defensa legal de los Ponchos Rojos aseguró que no existen órdenes de aprehensión contra la dirigencia de este sector y advirtió que emitir nuevos mandamientos sería un error en medio de los esfuerzos para instalar una mesa de diálogo que permita resolver el conflicto.

El abogado Abel Loma, que representa a exdirigentes de la Federación Tupac Katari informó que, hasta el momento, solo se tiene conocimiento de órdenes de aprehensión contra el ejecutivo de la Central Obrera Provincial (COP), Mario Argollo, y un dirigente vecinal paceño.

“No tenemos información de que se hayan emitido otros mandamientos de aprehensión contra dirigentes o exdirigentes; eso sería un absoluto error”, afirmó.

El jurista sostuvo que continuar con procesos judiciales contra dirigentes sociales mientras se impulsan acercamientos desde distintas instancias podría entorpecer cualquier posibilidad de diálogo.

“Si el Gobierno, la Vicepresidencia, la Iglesia y otras instancias buscan instalar una mesa de diálogo, seguir persiguiendo a dirigentes sindicales sería contradictorio”, señaló.

Aprehensión de Mario Argollo

Respecto al caso de Mario Argollo, explicó que solo un juez tiene la potestad de modificar su situación jurídica.

“La única forma de dejar sin efecto un mandamiento de aprehensión es que el señor Argollo sea puesto ante un juez de instrucción penal”, explicó.

Asimismo, advirtió que ninguna autoridad del Órgano Ejecutivo puede disponer la suspensión de una orden judicial.

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