Cívicos piden estado de excepción regional y medidas urgentes tras diálogo

El vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, afirmó que el movimiento cívico nacional espera que el Gobierno aplique un estado de excepción regional como una de las medidas urgentes para enfrentar los bloqueos que ya cumplen 29 días y afectan a distintas regiones del país.

Durante la reunión de cívicos realizada en Santa Cruz, Zambrana señaló que existe preocupación por la falta de decisiones concretas del Ejecutivo frente a una crisis que, según dijo, continúa agravándose y golpea al aparato productivo nacional.

Estado de excepción regional

Entre las principales exigencias planteadas al Gobierno, detalló la aplicación inmediata de un estado de excepción sectorial o regional, la aprobación de una ley antibloqueos, una norma de resarcimiento económico para los sectores perjudicados y la ejecución de la orden de aprehensión contra Evo Morales.

El dirigente sostuvo que estas medidas son consideradas necesarias para restablecer la transitabilidad, garantizar el abastecimiento y frenar las pérdidas económicas que generan los puntos de bloqueo.

Asimismo, cuestionó la ausencia del presidente Rodrigo Paz en el encuentro y aseguró que, si bien el mandatario argumentó mediante una llamada telefónica que prioriza el diálogo para pacificar el país, los cívicos esperaban anuncios concretos para resolver el conflicto.

Zambrana remarcó que las regiones exigen respuestas inmediatas y advirtió que, de no asumirse decisiones urgentes, el movimiento cívico continuará evaluando nuevas acciones en defensa de la institucionalidad y la normalidad del país.

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