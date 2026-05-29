Lupo garantiza que no se ejecutará aprehensión contra Mario Argollo en diálogo nacional

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que el Gobierno nacional ha garantizado que no se ejecutará ninguna acción contra el dirigente de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, durante su eventual participación en el diálogo nacional convocado por la Iglesia Católica.

La autoridad remarcó que esta garantía busca generar confianza para que los sectores movilizados se hagan presentes en la mesa de negociación instalada este miércoles, en procura de encontrar una salida al conflicto social que se prolonga por casi un mes.

“Obviamente, él viniendo a dialogar acá no iba a tener ningún tipo de acción durante el diálogo. No se trata de hacer ningún engaño a nadie”, sostuvo Lupo.

El ministro señaló que el Ejecutivo mantiene una expectativa positiva respecto al proceso y ratificó que el diálogo es la única vía para resolver el conflicto.

“Hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo para poder sentarnos a dialogar. Esperemos que todas las partes fundamentales involucradas se hagan presentes para discutir punto por punto sus demandas”, afirmó.

Diálogo nacional con sectores sociales

La reunión instalada con mediación de la Iglesia Católica inició con la participación de representantes del Gobierno, sectores del transporte y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos; sin embargo, arrancó sin la presencia de dirigentes de la COB ni de representantes de sectores tupacataristas.

Lupo también aclaró que el Gobierno no puede intervenir en decisiones de otros órganos del Estado, aunque reiteró que se brindaron todas las garantías necesarias para facilitar la presencia de Mario Argollo en el diálogo nacional.

Desde distintos sectores existe expectativa por la posible asistencia del dirigente sindical, considerada clave para avanzar en consensos y evitar una eventual escalada del conflicto.

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