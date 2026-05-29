Gobierno: Este viernes marcará decisiones importantes sobre bloqueos

El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, Jorge García Pinto, señaló que mañana viernes será un día crucial en el proceso de diálogo entre el Gobierno nacional y los sectores movilizados, especialmente la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Túpac Katari.

“Mañana podemos considerarlo un día clave para este tema de las negociaciones con la Federación y con la Central Obrera. No podemos anticiparnos a que no se quiera este escenario de diálogo, pero será motivo de análisis la posible inasistencia de estos actores políticos”, indicó García Pinto.

Invitaciones a sectores

El viceministro explicó que el Gobierno ha hecho invitaciones abiertas y públicas para que los dirigentes participen de manera responsable, y ha mostrado predisposición a atender las demandas legítimas que dieron origen a las movilizaciones, incluyendo las relacionadas con la ley 1720, el resarcimiento por la gasolina y otros pedidos sociales.

“Siempre vamos a apostar por el diálogo. Estamos en un gobierno democrático que garantiza la libre expresión y el derecho a la protesta. Sin embargo, cuando esta protesta cruza el límite de lo legal, el Estado también será firme en sus decisiones”, enfatizó.

Órdenes de aprehensión

García Pinto también aclaró que las órdenes de aprehensión vigentes, como la de Mario Argollo, son legales y no pueden ser suspendidas por el Ejecutivo. El procedimiento penal seguirá su curso, y los dirigentes deben presentarse ante el Ministerio Público para demostrar su domicilio y actividades lícitas.

“El Ministerio Público tendrá que tomar las decisiones. La orden de aprehensión es simplemente para que se presente y preste su declaración; no es una condena anticipada”, sostuvo el viceministro.

Diálogo avanza

Finalmente, García Pinto indicó que el Gobierno continúa coordinando con alcaldes, ejecutivos provinciales, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo para garantizar que, en caso de que los sectores movilizados se presenten, se establezcan mesas de diálogo efectivas que permitan levantar bloqueos y restablecer la normalidad en el país.

“Estamos avanzando con el diálogo, agotando instancias de paz. Mañana será clave para determinar la asistencia y tomar decisiones sobre la continuidad del proceso”, concluyó.

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