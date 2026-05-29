“Una más del montón”: Luis Urgel presenta canción nacida de una pelea de amor

Una de las voces más románticas que pasó por La Gran Batalla – Duelo de Voces volvió al escenario en la gala especial de “El Reencuentro”. Se trata de Luis Urgel, quien regresó con entusiasmo, sentimiento y una canción propia.

El exparticipante interpretó “Una más del montón”, una composición de su autoría presentada en una versión de cumbia romántica, género con el que volvió a conectar con el público y los jueces.

Luis contó que la canción nació tiempo atrás, luego de una discusión con su novia. En ese momento escribió la primera estrofa, pero la historia quedó pausada cuando ambos lograron reconciliarse.

“Yo empecé a escribir cuando me peleé con mi novia. Tenía la primera estrofa, pero nos abuenamos y se quedó ahí la canción. Ella leyó la canción, nos abuenamos y ahí quedó, pero luego en el programa logré terminarla”, confesó Luis.

La presentación fue recibida con alegría por el jurado, que destacó el ritmo, la letra y el crecimiento del artista desde su paso por la competencia.

Alenir Echeverría aseguró que la canción logró ponerlos a bailar y celebró la evolución de Luis sobre el escenario.

“Estábamos bailando, espectacular el ritmo y la letra. Fue muy buena. El crecimiento tiene que seguir”, expresó.

A su turno, Tito Larenti felicitó al exparticipante por apostar por su música y le pidió mantenerse constante en este camino artístico.

“Felicidades, que estés apostando y creciendo está muy bueno. Chicos, no frenen, es la única base para poder lograr los objetivos. El que es constante tiene que seguir”, señaló.

Con esta presentación, Luis Urgel demostró que su paso por Duelo de Voces le permitió crecer, animarse a componer y transformar una experiencia personal en una canción con identidad propia.

Su regreso en “El Reencuentro” dejó claro que las voces que formaron parte de la competencia continúan construyendo su camino musical, ahora con nuevas historias, composiciones y sueños por alcanzar.

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