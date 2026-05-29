Alejandra Aragón vuelve a Duelo de Voces con tema inédito y una potente presentación

Con mucha emoción y una potente voz, Alejandra Aragón volvió al escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces como parte de la gala especial de “El Reencuentro”.

La exparticipante regresó renovada y con una propuesta propia, demostrando que su paso por la competencia fue solo el inicio de un camino artístico que continúa creciendo.

Alejandra interpretó “Cambio de planes”, una canción de su composición, en una fusión de son cubano y urbano, mostrando una faceta distinta, fresca y llena de fuerza sobre el escenario.

La cantante expresó sentirse emocionada de volver a la casa musical que la vio crecer durante la competencia, esta vez con una canción propia y una puesta en escena que fue muy bien recibida por el público y los jueces.

Durante la ronda de devoluciones, Diego Ríos recordó que las presentaciones de Alejandra siempre fueron de su agrado y destacó su estilo propio al momento de cantar.

“Siempre me gustó tu manera de cantar y estilo. Te felicito, una canción muy linda, muy hecha a tu manera. Felicidades”, expresó.

A su turno, Alenir Echeverría resaltó el crecimiento artístico de los exparticipantes y celebró que, después de salir del programa, continúen trabajando en mejorar, grabar y proyectar su música.

“El crecimiento de los chicos está siendo tremendamente bueno. Qué bueno que después de salir de aquí sigan en la búsqueda de mejorar, que no se queden aquí y piensen en grabar, promover y ver cómo van a crecer”, señaló.

Con esta presentación, Alejandra Aragón dejó claro que sigue construyendo su camino musical con identidad, fuerza y decisión.

Su regreso en “El Reencuentro” confirmó que las voces que pasaron por Duelo de Voces continúan brillando más allá de la competencia, ahora con propuestas propias y nuevos sueños por alcanzar.

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