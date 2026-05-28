Jonatan Peñaranda pone ritmo y emoción al dedicar “El teléfono” a Hiroshi y Naoki

La gala especial dedicada a Jonatan Peñaranda continuó con una presentación llena de ritmo, alegría y emoción en La Gran Batalla – Duelo de Voces.

El representante de La Paz, uno de los tres finalistas de la competencia, volvió al escenario para interpretar “El teléfono”, canción del grupo Explosión Cumbiera, en una puesta musical que encendió al público y mostró una de las facetas que más disfruta como artista.

Después de cantar, Jonatan confesó que la cumbia es uno de los géneros que más le gusta y que forma parte importante de su identidad musical.

“Algo que me gusta mucho es la cumbia”, expresó el finalista.

Pero esta presentación tuvo un significado especial. Jonatan dedicó la canción a sus grandes amigos Hiroshi y Naoki, dos referentes de la música boliviana que fallecieron tiempo atrás y que dejaron una huella profunda en el corazón de quienes los conocieron y admiraron.

La interpretación mezcló fiesta, nostalgia y homenaje, convirtiéndose en uno de los momentos más sentidos de la noche. Con su estilo propio, Jonatan logró llevar al escenario una cumbia cargada de energía, pero también de memoria y cariño.

Durante la ronda de devoluciones, Alenir Echeverría destacó el nivel de los tres finalistas y señaló que, a pocos días de conocer al ganador, cada presentación debe seguir sumando al camino artístico de los participantes.

“No hay mucho más que decir. Considero que las tres voces son espectaculares. Esta cumbia normalmente es lo que ha hecho famosos a estos hermanos. Considero que a estas instancias, justo a poco de saber quién será el ganador, hay que seguir sumando”, expresó.

A su turno, Diego Ríos celebró que la cumbia llegue al escenario antes de la gran final y destacó la esencia de Jonatan, aconsejándole no perder nunca su forma de ser.

“Llegó la cumbia antes de la final, me parece hermoso. Nunca cambies tu manera de ser, nunca pierdas tu esencia. Siempre fuiste el mismo y eso a veces es difícil. Siempre los pies sobre la tierra, que eso te va a llevar muy lejos”, señaló.

Con esta presentación, Jonatan volvió a demostrar su versatilidad, su conexión con la música popular y su capacidad de transformar una canción alegre en un homenaje lleno de sentimiento.

A pocos días de la gran final, el finalista paceño sigue mostrando que su camino en Duelo de Voces está marcado por identidad, gratitud, fe, amistad y mucho corazón sobre el escenario.

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