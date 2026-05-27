La noche dedicada a Esteban Garnica en La Gran Batalla – Duelo de Voces continuó con uno de los momentos más emotivos del programa.

Como segunda presentación musical, el finalista cochabambino decidió dedicar una canción muy especial a sus hermanos, quienes forman parte importante de su historia y de su camino personal.

Esteban interpretó “11 y 6”, de Fito Páez, en una versión acústica cargada de sensibilidad, emoción y sentimiento. Su presentación logró impactar al público presente en el set y también a los jueces, quienes destacaron su crecimiento dentro de la competencia.

Durante la ronda de devoluciones, Alenir Echeverría expresó su orgullo por el camino recorrido por Esteban y aseguró que el participante supo escuchar cada consejo recibido a lo largo del programa.

“Yo estoy disfrutando, estoy orgullosa porque él ha tomado cada palabra y consejo en serio. Si no, no estuviera aquí como una de las tres mejores voces. Quiero felicitarte y, más allá de todo, realiza tus sueños”, señaló.

Uno de los momentos más conmovedores llegó con la devolución de Tito Larenti, quien no pudo contener las lágrimas al sentirse identificado con la historia de Esteban.

El juez destacó no solo su talento, sino también el cariño que recibe de su familia y de las personas que lo acompañan en este sueño.

“Esteban, qué hombre exitoso que eres, porque tener tanta gente que te quiere y te apoya… a veces no dimensionamos el cariño”, expresó Tito, visiblemente emocionado.

Entre lágrimas, Larenti compartió parte de su propia historia y aseguró que veía en Esteban a alguien que representa la lucha de muchas personas por cumplir sus sueños.

“Veo en vos lo que muchos queremos: cumplir con nuestros sueños. Yo vengo de un lugar muy chiquito y de escasos recursos, de una familia rota, y me crió un hombre que lo dio todo por mí, así como tu familia lo da por ti”, dijo.

El juez también remarcó que Esteban ya logró algo importante, más allá del resultado de la final.

“No importa si ganas o no el domingo, porque tú ya ganaste: el reconocimiento al trabajo y al valor de tu arte. Para mí siempre serás exitoso”, manifestó.

Tras escuchar sus palabras, Esteban agradeció profundamente al jurado y se dirigió especialmente a Tito Larenti, recordando que fue una de las primeras personas en creer en él desde el inicio de la competencia.

“Gracias Tito por creer en mí desde el primer día”, expresó Esteban antes de acercarse al juez para darle un emotivo abrazo.

El momento fue recibido con aplausos y dejó una de las escenas más sensibles de la noche, reafirmando que el camino de Esteban en Duelo de Voces no solo está marcado por su talento, sino también por su historia, su familia y la fuerza con la que decidió perseguir su sueño.

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