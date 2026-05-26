Sarahni cierra una noche emotiva con “Earth Song” y recibe el aplauso del público

Para cerrar una noche cargada de emociones en La Gran Batalla – Duelo de Voces, Sarahni Paniagua volvió al escenario con una interpretación que tocó el corazón del público.

La finalista eligió la canción: “Earth Song”, del recordado artista Michael Jackson, una pieza cargada de fuerza, sensibilidad y mensaje.

Con esta presentación, Sarahni mostró una vez más su capacidad para transmitir emociones profundas a través de su voz, logrando conectar con los presentes en el set y cerrar la noche con una interpretación memorable.

Al finalizar su participación, el público la despidió con aplausos, reconociendo no solo su talento, sino también el crecimiento que ha demostrado a lo largo de toda la competencia.

Sarahni llegó a esta instancia después de atravesar distintos desafíos musicales, mostrando versatilidad, disciplina y una identidad artística cada vez más sólida.

Ahora, la emoción se traslada a la gran final de La Gran Batalla – Duelo de Voces, donde Sarahni buscará conquistar el título junto a los otros finalistas.

La cita será este domingo 31 de mayo, desde las 21:00, en una gala que promete grandes interpretaciones, emoción al límite y una decisión que marcará el destino de la competencia.

El público también puede ser parte de esta gran final apoyando a su participante favorito a través de la votación oficial en:

voto.reduno.com.bo

Cada voto cuenta. No esperes hasta el último momento y apoya desde ahora a tu favorito rumbo a la gran final de Duelo de Voces.

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