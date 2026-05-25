La cuenta regresiva comenzó: Duelo de Voces ya tiene finalistas

La emoción llegó a su punto más alto en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Después de una semifinal cargada de talento, ritmo, lágrimas y presentaciones inolvidables, ya se conocen los tres nombres que lucharán por el título.

Los grandes finalistas son:

• Esteban Garnica

• Sarahni Paniagua

• Jonatan Peñaranda

Cada uno logró conquistar al jurado con propuestas diferentes, fuerza escénica y una evolución que se hizo evidente a lo largo de toda la competencia.

La decisión no fue fácil. Los jueces reconocieron que los cuatro semifinalistas dejaron todo sobre el escenario, pero solo tres podían avanzar a la gala más importante del programa.

Ahora comienza la cuenta regresiva para la gran final de La Gran Batalla – Duelo de Voces, que se vivirá el próximo domingo 31 de mayo.

La noche promete ser intensa, emocionante y llena de sorpresas, porque el ganador será definido por una decisión compartida entre el público y los jueces.

Desde este momento, los seguidores ya pueden apoyar a su participante favorito ingresando a:

voto.reduno.com.bo

Cada voto puede cambiar el destino de la competencia. No esperes al último minuto, porque esta vez la decisión también está en tus manos.

Este domingo, tres voces llegan con un mismo sueño, pero solo una se convertirá en la gran ganadora de Duelo de Voces.

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