Esteban Garnica cierra su noche con “No podrás” y recibe el aplauso del público

Para cerrar la noche dedicada a conocer más a fondo la historia de Esteban Garnica, el finalista de La Gran Batalla – Duelo de Voces volvió al escenario con una presentación cargada de energía, emoción y fuerza vocal.

El representante de Cochabamba, integrante del equipo de David Dionich y Jesús Oliva, interpretó el reconocido éxito “No podrás”, del artista Cristian Castro, en una versión que logró conquistar al público presente.

La presentación fue especial, ya que Esteban estuvo acompañado por su mentor y productor, quienes participaron durante toda la canción y le dieron un sello distinto al cierre de la noche.

Con esta interpretación, el finalista mostró una vez más su potencia, evolución y seguridad sobre el escenario, dejando claro por qué llegó hasta la última etapa de la competencia.

Al finalizar la canción, Esteban recibió el aplauso del público, que reconoció su entrega y el camino que ha construido dentro del programa.

Visiblemente emocionado, el cochabambino agradeció el apoyo de su familia, sus seguidores y todas las personas que lo acompañan en esta recta final.

El participante destacó especialmente a sus seres queridos, quienes se concentraron en Santa Cruz y Cochabamba para apoyarlo durante esta noche tan importante.

Con este cierre, Esteban Garnica completó una gala marcada por recuerdos, dedicatorias, lágrimas y momentos de profundo agradecimiento.

Ahora, el finalista se prepara para la gran final de La Gran Batalla – Duelo de Voces, llevando consigo el respaldo de su familia, sus mentores y un público que lo acompañó con aplausos hasta el final de la noche.

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