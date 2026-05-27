Autoridades llevarán el diálogo a San Julián máximo hasta el jueves; tras reunión en la Casa de Gobierno cruceña

Una crucial mesa de concertación logró reunir a ministros del gobierno nacional, local, autoridades de San Julián, sectores productores y control social para buscar una salida definitiva a los bloqueos que asfixian la región. La urgencia del encuentro radicó en frenar el enorme impacto económico que sufren millones de ciudadanos debido a la interrupción de las carreteras estratégicas.

"Hemos manifestado la plena voluntad de solucionar el conflicto a partir de un diálogo que tiene que ser ágil, porque hay 4 millones perjudicados en nuestro departamento y otros millones en el resto del país, que demandan seguridad, certidumbre y libre tránsito", afirmó la vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre.

Traslado de autoridades a San Julián

Como parte de los acuerdos alcanzados, una comitiva oficial de alto nivel se desplazará directamente hasta el epicentro del conflicto para integrar a quienes aún mantienen las medidas de presión. "ministros de Estado y autoridades locales iremos; máximo hasta el jueves en la mañana nos vamos a trasladar a San Julián para llevar el diálogo también con otros sectores que no han asistido en la convocatoria y que persisten en la medida del bloqueo", confirmó Aguirre.

El objetivo central de este viaje es consolidar una solución pacífica que devuelva la estabilidad económica tanto al departamento como al resto del territorio nacional. "Este es un paso fundamental para que rompamos con el paradigma de que el bloqueo es la solución; estamos agotando las vías de diálogo", enfatizó la autoridad departamental.

Respeto a la democracia y la producción

La Gobernación cruceña fue enfática en señalar que la agenda de concertación debe centrarse estrictamente en las demandas sociales y sectoriales, dejando de lado consignas políticas que desestabilicen al país. "He pedido que este diálogo excluya pedidos radicales como la renuncia del presidente y no porque compartamos una visión política, sino porque somos respetuosos del voto popular", sentenció de manera firme la vicegobernadora.

Finalmente, las autoridades reiteraron que el éxito de estas negociaciones será la clave para reactivar el motor económico de la región y garantizar el abastecimiento general. "Esperemos que el departamento de Santa Cruz pueda dar el puntapié inicial para estabilizar el país; necesitamos producir, exportar y libre tránsito", concluyó Aguirre.

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