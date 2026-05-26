La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo anunció oficialmente que el pago de las pensiones correspondientes al mes de mayo estará disponible a nivel nacional a partir del lunes 1 de junio. Para asegurar una cobertura eficiente, las autoridades habilitaron un total de 40 entidades financieras autorizadas en todo el territorio boliviano.

Respaldo legal y plazos de cobro

El procedimiento técnico e institucional se respalda rigurosamente en la normativa vigente del Estado Plurinacional de Bolivia. El Decreto Supremo N° 0822, del 16 de marzo de 2011, dispone textualmente: "El pago de las pensiones o pagos mensuales se realiza entre el primer día (1) y, como máximo, el séptimo (7) del mes siguiente...".

Cronograma oficial para el resto de 2026

Con el objetivo de permitir que las familias de los asegurados planifiquen sus finanzas, la institución también difundió el calendario de pagos para el segundo semestre de la presente gestión:

Junio: Se pagará a partir del 1 de julio .

Se pagará a partir del . Julio: Los fondos estarán disponibles desde el 1 de agosto .

Los fondos estarán disponibles desde el . Agosto: La cancelación iniciará el 1 de septiembre .

La cancelación iniciará el . Septiembre: El cobro se habilitará el 1 de octubre .

El cobro se habilitará el . Octubre: La atención comenzará el 3 de noviembre .

La atención comenzará el . Noviembre y Aguinaldo: Los dos beneficios se pagarán juntos desde el 1 de diciembre .

Los dos beneficios se pagarán juntos desde el . Diciembre: El sueldo correspondiente al último mes del año se cobrará el 2 de enero de 2027.

Canales de atención ciudadana

Los usuarios que requieran consultas adicionales o reportar incidencias pueden comunicarse con la línea gratuita oficial 800 10 1610. Asimismo, toda la información institucional se encuentra disponible en la plataforma web oficial de la entidad (www.gestora.bo).

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