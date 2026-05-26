El periodo extendido para la habilitación de beneficiarios rezagados del Bono PEPE continúa vigente. Así lo confirmó la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, entidad que se encuentra agilizando la validación de datos para garantizar que este beneficio extraordinario llegue a todos los hogares correspondientes con total transparencia.

Habilitación progresiva tras trámites escolares

Ante las dudas de los usuarios que ya realizaron los trámites correspondientes en sus respectivas Unidades Educativas pero que aún no figuran en el sistema, la institución aclaró que la habilitación no es inmediata.

"Posterior a la regularización de datos en la Unidad Educativa debe de esperar, la habilitación se realizará de manera PROGRESIVA", explicaron desde la Gestora Pública, detallando que el sistema procesa grupos de beneficiarios día a día.

Las demoras u observaciones actuales se deben a una validación técnica con fuentes primarias, un cruce de información indispensable para otorgar el visto bueno definitivo a los datos de los estudiantes y tutores.

¿Cómo saber si ya estás habilitado?

Con el objetivo de evitar filas innecesarias y que la población tenga que asistir a las oficinas físicas, se habilitaron plataformas de atención digital y telefónica directa para consultar el estado del beneficio:

Consultas por WhatsApp: Los usuarios pueden escribir directamente al número 67195524 para verificar su situación.

Línea Gratuita: Quienes no cuenten con conexión a internet o prefieran la asistencia telefónica pueden comunicarse al 800 10 1070.

Las autoridades instaron a la población que aún tiene trámites pendientes o se encuentra en estado de rezagada a utilizar estos canales oficiales para comprobar su habilitación a medida que el sistema se actualiza diariamente.

Bono PEPE continúa actualizando sus datos: averigua aquí si apareces como beneficiario

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