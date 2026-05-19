Bono PEPE supera los 2 millones de beneficiarios: Verifique aquí si se encuentra habilitado

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) ha marcado un nuevo hito en su política de asistencia social al registrar un total de 2.049.797 beneficiarios alcanzados a nivel nacional. Ante este importante incremento en los desembolsos, las autoridades instan a la población a verificar si se actualizaron las listas oficiales en las plataformas de consulta digital.

Cifras actualizadas por sectores de la población

De acuerdo con el reporte oficial del "Contador de Pagos" emitido con corte al 18 de mayo de 2026, el programa muestra un sólido 92,3% de avance general en su ejecución financiera. Este porcentaje se traduce en un universo de protección que avanza decididamente hacia la meta total de 2.221.643 ciudadanos habilitados en todo el país.

La distribución detallada de los pagos efectuados por el Estado boliviano se desglosa bajo las siguientes métricas de cumplimiento sectorial:

Renta Dignidad: Ha consolidado el beneficio para 963.734 adultos mayores en las diferentes regiones.

Ha consolidado el beneficio para 963.734 adultos mayores en las diferentes regiones. Bono Juancito Pinto: Registra el mayor volumen de transacciones con un total de 960.229 padres y tutores efectivamente pagados.

Registra el mayor volumen de transacciones con un total de 960.229 padres y tutores efectivamente pagados. Bono Juana Azurduy: Alcanza una cobertura óptima de 94.354 madres y niños atendidos en el sistema de salud.

Alcanza una cobertura óptima de 94.354 madres y niños atendidos en el sistema de salud. Bono Discapacidad: Reporta 27.855 cobros procesados de manera exitosa en ventanillas bancarias.

Reporta 27.855 cobros procesados de manera exitosa en ventanillas bancarias. Bono Indigencia: Suma 3.625 beneficiarios que ya hicieron retiro de su asistencia económica temporal.

Mecanismos de validación digital y plazos vigentes

Para asegurar la comodidad de los usuarios, la Gestora Pública recordó que la habilitación de beneficiarios es un proceso estrictamente dinámico que se basa en el cruce de bases de datos oficiales. Debido a que el sistema se actualiza de manera automática, se sugiere a la ciudadanía utilizar los canales digitales de control y evitar traslados innecesarios a las oficinas físicas de la institución. Puede realizarlo mediante esta web: https://www.gestora.bo/Consultas/BonoPepe/ o también accediendo a un QR habilitado por la Gestora:

Las facilidades y los requisitos establecidos para esta fase del cronograma extraordinario contemplan las siguientes condiciones operativas:

Plazo extendido: El periodo de cobro de montos acumulados para rezagados concluye de forma impostergable el 19 de junio .

El periodo de cobro de montos acumulados para rezagados concluye de forma impostergable el . Modalidad flexible: Las visitas a los bancos autorizados pueden realizarse cualquier día hábil, sin restricción por fecha de nacimiento o terminación de cédula.

Las visitas a los bancos autorizados pueden realizarse cualquier día hábil, o terminación de cédula. Requisitos directos: Solo se exige la presentación del Carnet de Identidad vigente y original además del certificado de sufragio, sin necesidad de realizar trámites o fotocopias previas.

Solo se exige la presentación del Carnet de Identidad vigente y original además del certificado de sufragio, sin necesidad de realizar trámites o fotocopias previas. Línea de soporte: Se encuentra habilitada la línea telefónica gratuita 800101070 para resolver cualquier duda o verificar estados de habilitación específicos con calidez y calidad.

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