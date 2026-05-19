Bono PEPE supera los 2 millones de beneficiarios: Verifique aquí si se encuentra habilitado

Con un avance del 92,3% en la ejecución de los pagos, conozca el desglose de las cifras oficiales y si está habilitado para votar.
19/05/2026 19:12
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El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) ha marcado un nuevo hito en su política de asistencia social al registrar un total de 2.049.797 beneficiarios alcanzados a nivel nacional. Ante este importante incremento en los desembolsos, las autoridades instan a la población a verificar si se actualizaron las listas oficiales en las plataformas de consulta digital.
Cifras actualizadas por sectores de la población
De acuerdo con el reporte oficial del "Contador de Pagos" emitido con corte al 18 de mayo de 2026, el programa muestra un sólido 92,3% de avance general en su ejecución financiera. Este porcentaje se traduce en un universo de protección que avanza decididamente hacia la meta total de 2.221.643 ciudadanos habilitados en todo el país.
La distribución detallada de los pagos efectuados por el Estado boliviano se desglosa bajo las siguientes métricas de cumplimiento sectorial:
Mecanismos de validación digital y plazos vigentes
Para asegurar la comodidad de los usuarios, la Gestora Pública recordó que la habilitación de beneficiarios es un proceso estrictamente dinámico que se basa en el cruce de bases de datos oficiales. Debido a que el sistema se actualiza de manera automática, se sugiere a la ciudadanía utilizar los canales digitales de control y evitar traslados innecesarios a las oficinas físicas de la institución. Puede realizarlo mediante esta web: https://www.gestora.bo/Consultas/BonoPepe/ o también accediendo a un QR habilitado por la Gestora:
Las facilidades y los requisitos establecidos para esta fase del cronograma extraordinario contemplan las siguientes condiciones operativas:
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