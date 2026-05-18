Así cierra el dólar paralelo y el referencial este lunes 18 de mayo en Bolivia

El mercado cambiario en Bolivia mantiene la atención de la ciudadanía. Durante la jornada de este lunes, las principales plataformas de monitoreo del dólar paralelo registraron ligeras fluctuaciones en sus cotizaciones, cerrando el día con una tendencia relativamente estable en comparación con las primeras horas de la mañana. Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció sus valores referenciales manteniendo la brecha habitual de compra y venta.

A continuación, se detalla la evolución de las cotizaciones a lo largo de este lunes:

Reporte del mercado paralelo

El comportamiento del dólar informal varió levemente según los portales de referencia digital:

Dolarboliviahoy.com: Inició la mañana a las 6:00 con una cotización de Bs 10,07 para la compra y Bs 10,02 para la venta. Al mediodía, el valor de compra descendió un centavo (Bs 10,06), mientras que la venta subió a Bs 10,04. Al cierre de la jornada, la plataforma reportó un promedio final de Bs 10,05 para la compra y Bs 10,04 para la venta, evidenciando una ligera compresión en el margen.

Bolivianblue.net: Arrancó temprano cotizando la divisa en Bs 10,07 para la compra y Bs 10,03 para la venta. Tras un leve ajuste al mediodía (donde la compra bajó a Bs 10,06 y la venta se mantuvo igual), el portal cerró al final de la tarde marcando Bs 10,07 para la compra y Bs 10,04 para la venta.

Banco Central de Bolivia

En paralelo a los movimientos del mercado libre, el ente emisor determinó los parámetros legales para las operaciones financieras de la fecha. El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el valor referencial del dólar estadounidense en Bs 9,91 para la compra y Bs 10,12 para la venta.

La jornada de este lunes demuestra que, pese a los ligeros movimientos del mercado informal durante las horas de monitoreo, las cotizaciones paralelas se estabilizaron en torno a la barrera de los Bs 10,05 y Bs 10,07, manteniéndose muy alineadas con los márgenes máximos de venta autorizados por el BCB.

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